تعليم الشيوخ توافق على إنشاء مدرستين تربية فكرية وتعليم أساسى في البلينا بسوهاج

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مدرسة فكرية متكاملة داخل مركز البلينا، وتضمن الاقتراح الثانى إنشاء مدرسة تعليم اساسي داخل قرية بني حميل مركز البلينا.

جا ذلك بحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.

وأكد النائب أحمد فوزي، خلال عرضه الإقتراح برغبة الاول أنة نظراً لاحتياج مركز البلينا إلى إنشاء مدرسة فكرية متكاملة وفي ظل اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة فإن إنشاء المدرسة يحقق حلم الكثير من اهالي القرى والمراكز للحصول علي هذه الخدمة الهامة التي يدعمها ويساندها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والحكومة الرشيدة وبما أن مركز البلينا يضم أكثر من 600 ألف نسمه ولا يوجد داخل المركز أى مدرسة فكرية تهتم بالشباب أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، فكان من اللازم إنشاء المدرسة سالفة الذكر

وأضاف النائب فى الاقتراح برغبة الثانى أنه أصبح من الضروري إنشاء مدرسة تعليم اساسي داخل قرية بني حميل مركز البلينا، حيث أن القرية بها كثافة سكانية كبيرة، وأيضا كثافة فى الفصول مما يترتب علية التأثير السلبي على العملية التعليمية.

من جانبة أكد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج أن المحافظة ليس لديها مانع من إقامة المدرستي في الأراضي المتاحة من أملاك الدولة.

وأكد نائب التنسيقية أحمد فوزى توفيره القطعتين أرض لإنشاء المدرستين على أن يقدم مخاطبه للمحافظ يحدد الموقعين في الأراضي التابعة والمملوكة للدولة.

وأكد عطا محمد عن هيئة الأبنية التعليمية أنه لامانع لدى الهيئة من إنشاء المدرستين خاصة وأن عدد الدارسين بمدرسة التربية الفكرية بجرجا ٤٣ طالبا وتبعد ٢٥ كيلو عن البلينا، موضحا أن الكثافة المحددة للفصل ٥ طلاب، ومن هنا نوافق على إنشاء المدرسة بوجود ٤٣ طالب من البلينا.