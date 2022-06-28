وزير الصحة الأردني: وفاة 8 مواطنين و5 أجانب في حادث تسرب الغاز بالعقبة

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، إن حادث تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، أسفر عن وفاة 8 مواطنين أردنيين و5 من جنسيات أخرى، مشيرًا إلى وجود نحو 130 حالة إصابة في المستشفيات.



وأضاف، في تصريحات لفضائية «العربية»، صباح الثلاثاء، أن الوزارة أرسلت 300 كادر طبي إلى العقبة في أقل من 6 ساعات، قائلًا إن فرق الفحص البيئي أكدت سلامة منطقة العقبة، فضلًا عن أن آثار تسرب الغاز تلاشت والوضع تحت السيطرة.



وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في العقبة بات تحت السيطرة، بعد تسرّب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في الميناء.



وذكر مركز الأزمات الحكومي في بيان مساء الاثنين، أن غاز الكلورين تسرّب في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على المادة، مشيرا إلى وفاة 12 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب.



وأوضح الخصاونة الموجود في مدينة العقبة الساحلية (328 كلم جنوب عمان) برفقة وزيري الداخلية والصحة في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية: «رغم أن الأوضاع تحت السيطرة، إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر 4 كيلومترات لساعات إضافية»، مشيرا إلى أن تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة.