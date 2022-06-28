استئناف محاكمة 20 محاميا في المنيا بتهمة إهانة القضاة

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة شمال المحافظة ، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية للمرافعة.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، بحضور فريق الدفاع، حيث استعرضت قرارها السابق، وبدء المرافعات تمهيدا لحجز القضية للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين أمس في بيان لها، حضور فريق برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب للدفاع عن زملائهم المحامين.