طوكيو تدعو سكانها مجددا إلى توفير الطاقة مع استمرار ارتفاع الطلب والطقس الحار

دعت السلطات اليابانية العائلات والشركات في العاصمة طوكيو والمناطق المجاورة مجددا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، لمواجهة ارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة ومشكلات تتعلق بالبنية التحتية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أنه لليوم الثاني على التوالي، أصدرت السلطات توجيهات لحث سكان منطقة خدمة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية على اتخاذ خطوات لترشيد استهلاك الطاقة، مثل إطفاء المصابيح غير المستخدمة من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء، مع الاستخدام المناسب لمكيفات الهواء.

وفي كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، سلط وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كويشي هاجيودا الضوء على استمرار الطلب المتزايد على الطاقة في المساء، مطالبا السكان بالتعاون.

وقال إنه من المهم أن تعيد اليابان تشغيل محطات الطاقة النووية لضمان القدرة على تلبية الطلب على الطاقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع زيادة الإمدادات بداية من أواخر هذا الأسبوع، أو في وقت لاحق، مشيرا إلى الإنتاج المتوقع من محطات الطاقة التي ستنتهي بها أعمال الصيانة والتفتيش الدوري.

وتواجه اليابان احتمال تسجيل صيف حار طويل بعدما قالت وكالة الأرصاد أمس الاثنين إنه يبدو أن موسم الأمطار في طوكيو والمناطق المجاورة قد انتهى، وهو أقصر موسم منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1951.