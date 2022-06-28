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حزب العمال البريطاني يدعو إلى حماية الحق في الإجهاض

لندن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:44 م

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض دعوات من سياسيي المعارضة البريطانية لوضع قواعد أفضل لحماية حق المرأة في الاختيار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن النائبة ديانا جونسون من حزب العمال قولها لمجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء بعد تقديم ما يسمى بسؤال عاجل للحكومة إن الخطوة الأمريكية "ترسل رسالة قاسية" مفادها أن الحقوق الإنجابية للمرأة "لا تستحق الحماية".

ودعت ديانا الوزراء وهو يمضون قدما في خططهم لتغيير قوانين حقوق الإنسان إلى أن "يحموا بشكل كامل حقوق المرأة في الاستقلال الجسدي".

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