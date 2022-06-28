مستشار ألمانيا يدعو الصين إلى عدم إفشال العقوبات الدولية على روسيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الصين، اليوم الثلاثاء، إلى عدم إفشال العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم: "نحن نصر على ذلك في كل المحادثات التي نجريها"، وأردف أن زعماء المجموعة أكدوا لبعضهم البعض خلال اللقاء: "سنواصل فعل ذلك معا".

ودعا زعماء دول مجموعة السبع الصين إلى الحفاظ على حقوق الإنسان، حيث جاء في البيان الختامي للقمة: "نحن قلقون للغاية حيال وضع حقوق الإنسان في الصين، وسنواصل الدفاع عن القيم العالمية ومطالبة الصين بأمور من بينها احترام الحريات الأساسية العامة وحقوق الإنسان وكذلك في إقليم التبت وإقليم شينجيانج حيث يسبب لنا العمل القسري هناك قلقا بالغا".

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، انتقدت دول المجموعة استثمارات الصين التي وصفتها بأنها "استثمارات غير شفافة ومشوهة للسوق".

وأضاف بيان القمة، أنه من الضروري التعاون مع الصين في التعامل مع التحديات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على جهود التغلب على التغير المناخي.

وقال البيان: "سنواصل دعوة الصين إلى الالتزام بواجباتها وفقا للقانون الدولي وإلى الإسهام في الأمن الدولي، ونُذَكِّر الصين بضرورة الحفاظ على مبدأ ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتسوية السلمية للنزاعات والتخلي عن التهديد أو الإكراه أو إجراءات التخويف أو استخدام العنف".