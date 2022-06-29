القوات المسلحة السودانية تنفي أنباء حول تحركات عسكرية وأسر جنود إثيوبيين

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء، إنه قد تواترت اليوم على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أنباء عاجلة غير صحيحة ومضللة منسوبة للجيش السوداني و مصادر عسكرية عن تحركات للقوات وأسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مكتب الناطق تأكيد القوات المسلحة السودانية على عدم إصدارها لأي تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الإلكترونية في أي شأن يتعلق بالموقف اليوم على حدود السودان الشرقية.



كما ينوه المكتب بأنه هو المصدر الوحيد المعتمد لأخبار القوات المسلحة السودانية، وأن نشر أي محتوى لأي مصدر غيره تتحمل مسئوليته وتبعاته القانونية جهة الإصدار.



وكان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد بحث في وقت سابق اليوم الثلاثاء مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر الأحداث الأخيرة بين السودان وإثيوبيا التي شهدتها منطقة الفشقة، والتي قام فيها الجيش الأثيوبي بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية، وفقا لها.



من جانبها، رفضت حكومة إثيوبيا ما وصفته بتحريف الحقائق وإلقاء اللوم على إثيوبيا بشأن الحادث الأخير الذي وقع على الحدود المشتركة بين البلدين.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بأن الحكومة الإثيوبية علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت على الحدود المشتركة مع السودان في 22 يونيو 2022، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية"إينا"



وبحسب البيان ، فإن الحادث وقع داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.



وأضاف البيان أن الحكومة الإثيوبية تأسف للخسائر في الأرواح نتيجة اشتباك بين الجيش السوداني ومليشيات محلية وسيجري تحقيق بشأنها قريبا. "



كانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا يوم الأحد أعلنت فيه قيام الجيش الأثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، وقالت :"في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم ، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة.



وأكدت أن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد(السودان) على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".