الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المحلة

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الختامى مساء الإثنين على ملعب كفر الشيخ، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة اليوم الثلاثاء على ملعبه في إطار منافسات الجولة الـ 23 بمسابقة الدوري العام.

وفضل الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، خوض المران الأخير للفريق بمقر إقامته على ملعب كفر الشيخ مساء أمس، وذلك بعد مغادرته للإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة لاعبيه والتي ضمت 23 لاعبا وهم محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسة وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وجان موريل فى خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريصي فى خط الهجوم.