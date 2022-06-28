وزير البيئة الأردني: خلو الهواء في العقبة من غاز الكلور ولا أخطار بيئية متوقعة

أكد وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، خلو الهواء في مدينة العقبة من غاز الكلور، وعدم وجود أخطار بيئية متوقعة لحادثة تسرب غاز الكلور أمس الاثنين.

وقال الردايدة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن غاز الكلور المتسرب ذو كثافة عالية ونطاق وزمن انتشاره محدود، وتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بسرعة عالية"، مضيفا أن الوزارة فحصت الهواء في مناطق مختلفة من مدينة العقبة بما فيها رصيف الميناء بعد وقوع حادث تسرب الغاز، ومنطقة صوامع الحبوب وتأكدت من درجة سلامة الهواء.

وأوضح أنه تم أخذ عينات من ماء البحر بدءا من موقع الباخرة وصولا إلى مناطق السياحة والسباحة، والتأكد من أنها طبيعية وآمنة، مؤكدا سلامة الهواء من الغاز بحسب فحوصات ميدانية وبأجهزة عالية الحساسية أجرتها الوزارة بالتوازي مع الجمعية العلمية وسلطة إقليم العقبة .

وأشار إلي أن وزارة البيئة بالتعاون مع سلطة إقليم العقبة الاقتصادية والجمعية العلمية الملكية ستقوم بدراسة تأثير الحادث على البيئة البحرية والمتوقع أن يكون أثره محدودا وينحصر في المنطقة القريبة جدا من موقع الحادث.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قد أكد أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة العقبة، كما تم استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل.