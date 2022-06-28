استطلاع أمريكي: أفغانستان أقل دولة إيجابية في العالم

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد جالوب للتحليلات وقياسات الرأى العام في واشنطن أن أفغانستان هي أقل دولة في العالم من حيث الإيجابية.

وفي تقرير عالمي جديد ذكر معهد جالوب، اليوم الثلاثاء، أن التوتر والحزن والقلق يتزايدان في جميع أنحاء العالم، وأصبح الوضع في أفغانستان التي مزقتها الحرب بالفعل أسوأ، وفقد الأفغان ما تبقى لهم من سعادة كانت قبل استيلاء طالبان على السلطة والانسحاب الفوضوي لقوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن 80% من الأفغان كان لديهم قلق، و74% كانوا يشعرون بالتوتر و61% كانوا يشعرون بالحزن خلال معظم اليوم السابق.

ورفضت حكومة طالبان -حكومة الأمر الواقع في كابول- التقرير، مدعية أن الناس "سعداء" تحت حكمها المتشدد.