 بعد التتويج بالدوري السعودي.. هدية جديدة من الهلال للمدافع الكوري جانج سو - بوابة الشروق
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بعد التتويج بالدوري السعودي.. هدية جديدة من الهلال للمدافع الكوري جانج سو

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:07 م

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافع الفريق الكوري جانج هيون سو لمدة موسم إضافي، حتى صيف 2023.

وكان من المقرر أن ينتهى تعاقد جانج هيون سو مع الهلال هذا الصيف، ولكن توصلت إدارة النادي لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده في الساعات الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر، بعض اللقطات من توقيع اللاعب عقده الجديد مع الزعيم في حضور رئيس النادي فهد بن نافل، معلقًا عليها: "فهد الهلال و جانج."

يُذكر أن فريق الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين أمس الاثنين، وذلك بعد منافسة شراسة مع نادي الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

 

 

 


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