 البحرين تعزي الأردن في ضحايا انفجار صهريج الغاز بالعقبة - بوابة الشروق
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البحرين تعزي الأردن في ضحايا انفجار صهريج الغاز بالعقبة

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:36 ص

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية "الشقيقة"، في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز في مدينة العقبة مما أدى إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين الوزارة ،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وبحسب البيان،أكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين في هذا الحادث الأليم بالشفاء العاجل.


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