الصحة: لقاحات كورونا جنبت العالم حوالي 20 مليون وفاة

قال الدكتور حسام عبد الغفار،المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان، إن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا أكثر من 37 مليون مواطن، وتم استقبال 140 مليون جرعة لقاح حتى الآن.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه تم صرف 80 مليون جرعة لقاح للمواطنين في مختلف المراكز بالجمهورية، معقبًا: "أثبتت الدراسات العالمية أن لقاحات كورونا جنبت العالم 20 مليون حالة وفاة".

وأشار إلى أهمية الجرعات التعزيزية، متابعًا : "يجب أخذ جرعة تعزيزية مرة أخرى بعد ستة أشهر من أخذها، لأن اللقاح لا يحمينا من الفيروس مدى الحياة".

واستكمل: "تلقي اللقاح ساهم في خفض انتشار المرض، ونستهدف تقوية المناعة لدى المواطنين من خلال تلقي الجرعات بشكل دوري كل ستة أشهر".

وأشار إلى إمكانية التوجه لتلقي اللقاح دون التسجيل مسبقًا على موقع وزارة الصحة شريطة تواجد البطاقة القومية معه بالمراكز التابعة لوزارة الصحة.