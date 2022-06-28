ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في الغربية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم وجود شكاوى من صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة.



وأبدى طلاب الصف الثالث الثانوي ارتياحهم من مستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث كانت معظم الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.



كما أكد كل من محمد خالد وإبراهيم عبد المنعم وفريدة مصطفى.



من جانبه أضاف وكيل الوزارة، أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط حالة من الهدوء، وأن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفرت سبل الراحة للطلاب داخل وخارج اللجان.



كما طبقت الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة، من وجود 14 طالبًا فقط داخل كل لجنة، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامة الطلاب.



وقال حسن، إن 36 ألفًا و699 طالبًا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.