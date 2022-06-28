جيت بلو تعدل عرضها للاستحواذ على سبريت أيرلاينز

أعلنت شركة الطيران الأمريكية جيت بلو أيروايز مساء الاثنين تقديم عرض معدل للاستحواذ على منافستها سبريت أيرلاينز ووجهت إلى الأخيرة خطابا مفتوحا يفصل الفوائد التي ينطوي عليها عرضها الجديد.

وحثت جيت بلو مساهمي سبريت على عدم الانجرار وراء مجلس إدارة الأخيرة الذي أعلن تفضيله للعرض المنافس المقدم من فورنتاير هولدنج جروب، مضيفة أن المساهمين يستطيعون حماية قدرتهم على الحصول على عرض جيت بلو من خلال التصويت بالرفض على عرض فورنتاير خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم 30 يونيو الحالي.

ويرفع العرض الجديد من جيت بلو قيمة الرسوم التي ستدفعها إذا لم تكتمل الصفقة من 350 مليون إلى 400 مليون دولار. كما يتضمن العرض صرف توزيعات نقدية على مساهمي سبريت بقيمة دولارين لكل سهم وليس 5ر1 دولار كما كان العرض السابق. كما يتضمن صرف دفعة مسبقة شهرية بقيمة 10ر0 دولار لكل سهم اعتبارا من يناير الماضي وحتى اتمام الصفقة أو إعلان فشلها نهائيا.

كان مجلس إدارة سبريت أيرلاينز قد أعلن صباح أمس الاثنين تلقيه خطابا مفتوحا من مجموعة فورنتاير جروب هولدنجز المالكة لشركة الطيران فورنتاير أيرلاينز، مشيرة إلى أن هذا العرض يعطي مساهمي سبيريت فرصة للحصول على سعر يزيد على 50 دولارا للسهم وهو ما يزيد عن سعر عرض الاستحواذ المنافس المقدم من شركة جيت بلو للطيران.

وأعلنت سبيريت أيرلاينز يوم الجمعة الماضي موافقتها على عرض محسن من فورنتاير الذي يتضمن المزيد من المبالغ النقدية وزيادة في رسوم فشل الصفقة، واعتبار عرض جيت بلو المعدل ليس الأفضل.

وفي خطابها قالت فورنتاير إنها وافقت على تقديم عرض يفوق عرض جيت بلو الذي يفتقد أي فرصة حقيقية للحصول على موافقة السلطات التنظيمية.