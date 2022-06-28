علق الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، على تحذير الخبراء من بداية «عصر الوباء» والسيناريو الأسوأ الذي قد يأتي في شكل «المرض X»، قائلًا إن الأمر مرتبط برصد فيروس شلل الأطفال في مياه المجاري بالعاصمة لندن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن محطة المياه تخدم 4 ملايين شخص، موضحًا أن وكالة الأمن الصحي البريطاني، تجري مسحًا روتينيًا كل شهر وأسبوعين، للفيروسات التي تخرج في المجاري.

ونوه إلى أن الوكالة رصدت تزايدًا لفيروس شلل الأطفال على مدار 4 أشهر في مياه المجاري بالمحطة، بصورة زائدة عن الطبيعي، لافتًا إلى أن «تزايد الفيروس أحد أشكال الإنذار للأمن الصحي».

وذكر استشاري المناعة، أن «أغلب الشعب البريطاني مطعم ضد شلل الأطفال عن طريق الحقن»، متابعًا: «المفروض شلل الأطفال لا يزداد في مياه المجاري، وزيادته دليل على وجود بؤرة مصابين به قادمين من الخارج، والإنذار يجب أخذه بعين الاعتبار».

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أكد أن بريطانيا تتعايش مع الفيروس، فضلًا عن أنها أوقفت حجز المصابين به، بل التعامل معهم على أنهم مصابون بإنفلونزا عادية؛ وذلك بسبب حصول الشعب على جرعات اللقاح الثلاثة.

وأوصت وكالة الأمن الصحي البريطانية، الأربعاء الماضي، الآباء بتوخي الحذر، إثر رصد فيروس شلل الأطفال في مياه المجاري بالعاصمة لندن، لكن الخبراء يصفون الخطر المحدق بالصحة بالمتدني للغاية.

وجرى رصد هذا الفيروس مجددا في بريطانيا لأول مرة منذ عام 1984، وسط تساؤلات حول درجة المخاطر القائمة.