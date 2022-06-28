حملة تسوية للمنطقة الرابطة بين حي النصر ومبارك الجديد في مدينة طور سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة تسوية المنطقة الرابطة بين حي النصر بحي مبارك الجديد.

قال اللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، إن منطقة حي مبارك الجديد أعلى من منطقة حي النصر وتوجد تلال من الرمال بينهما، لذا جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لربط الأحياء ببعضها، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ جنوب سيناء بربط كل أحياء المدينة ببعضها ضمن خطة تطوير الطرق الجارية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جاري تطوير الطريق الساحلي الواقع داخل الكتلة السكنية، الذي يربط بين مدينة طور سيناء وشرم الشيخ بطول 9 كيلومترات بداية من كمين وادي الطور حتى كمين الساحل مرورًا بجامعة الملك سلمان، ليصبح الطريق مزدوجًا كل اتجاه يضم 4 حارات، إضافة إلى إنشاء دوران عند تقاطعات الطرق التي تربط الأحياء ببعضها بتكلفة تتخطى الـ100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال تطوير طريق الجبيل الرابط بين المدينة وقرية الجبيل بطول 3 كيلومترات، وعرض 25 مترًا، وتبلغ عرض كل حارة 10 أمتار، بتكلفة تتخطى الـ50 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير كورنيش الجبيل بطول 1.5 كيلومتر، وتكلفة 7 ملايين جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية للمرحة الثانية من تطوير الطرق بالمدينة إلى 157 مليون جنيه.