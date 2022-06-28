 هونج كونج تؤكد زيارة الرئيس الصيني للمدينة للاحتفال بذكرى عودتها للوطن الأم - بوابة الشروق
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هونج كونج تؤكد زيارة الرئيس الصيني للمدينة للاحتفال بذكرى عودتها للوطن الأم

شي جين بينج
شي جين بينج
هونج كونج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:21 م

أكدت شرطة هونج كونج، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيأتي إلى المدينة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة هونج كونج إلى الوطن الام، الصين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يتم تقييد حركة المرور في المناطق التي سيتواجد بها شي، وذلك بحسب ما قاله مسؤول الشرطة، لوي كام هو، في بيان له.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم أيضا تحديد منطقة يحظر الطيران بها.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت يوم السبت الماضي أن شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، سيحضر مراسم بدء تولي حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الولاية السادسة.

فيما قالت "بلومبرج" إنه ثمة شكوك تحيط بزيارة الرئيس الصيني إلى هونج كونج، بعد أن أصيب مسؤولان بارزان في المدينة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه المدينة توجها أكثر انفتاحا عن البر الرئيسي تجاه مواجهة كورونا، منذ تفشي الفيروس في وقت مبكر هذا العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة.


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