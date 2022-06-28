بايدن: قرارات تاريخية لتعزيز حلف الناتو في قمة مدريد

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وبحسب البيان، أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يتطلع إلى رؤية نظيره التركي في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مدريد، حيث سيناقش القادة عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن عبر الأطلسي.

ولفت البيان إلى أن القادة سيناقشون في مدريد التهديدات الأخرى للحلف مثل الإرهاب، فضلاً عن اتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز الدفاع والأمن الجماعي للحلف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «السويد وفنلندا عليهما مراعاة مخاوف تركيا - العضو في الناتو منذ 70 عاما - إن كانتا ترغبان في الحصول على عضوية الحلف».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الثلاثاء، أشار أردوغان، إلى «أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعرب عن رغبته في عقد لقاء مرة أخرى مساء اليوم أو غدا».

وأعلن عن عقد اجتماع رباعي، بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفًا: «لا نريد تصريحات بل نتائج».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، في مدريد، الثلاثاء، لمناقشة طلبي السويد وفنلندا المتوقفين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واتهم أردوغان، الذي يعرقل حاليا كلا الطلبين، البلدين بدعم الجماعات الإرهابية المحظورة في تركيا، ولم يظهر أي استعداد لتقديم تنازلات بشأن موقف تركيا قبل المحادثات.