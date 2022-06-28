شهدت اختبارات البنك الأهلي اقبالا كثيفا من الناشئين للخضوع للاختبارات، وذلك تحت قيادة خالد جاد الله رئيس القطاع.

وتفقد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، سير مراحل اختبارات فرق الناشئين علي ملاعب المحروسة بالمنطقة المركزية بالعباسية.

ووضع قطاع الناشئين معايير صارمة لقبول اللاعبين، والتي اشترط فيها الموهبة كشرط أساسي للالتحاق بالاختبارات والمستوي المهاري، والتكوين الجسماني لكل لاعب حسب المرحلة العمرية.

ومن جهته، أكد خالد جاد الله أن الهدف الأساسي من الاختبارات هو الكشف عن مواهب حقيقة تنتظر تلك الفرصة، مشيرا إلى إن الاختبارات تدار بمنتهى الشفافية متمنياً أن يكون لنادي البنك الأهلي الحظ الاوفر من اللاعبين المتميزين هذا العام، حيث سيتم الإستعانة ببعض الناشئين لتطعيم الفريق الأول والذي يخطو خطوات ثابتة بالدوري الممتاز.