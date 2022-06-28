إصابة 4 طالبات ومراقبين باختناق وضيق تنفس فى لجان قنا الثانوية

أصيبت 4 طالبات ومراقبان بلجان محافظة قنا الثانوية، اليوم الثلاثاء، بضيق في التنفس وهبوط في الدورة الدموية، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج، وذلك أثناء وبعد امتحانات اليوم.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة كل من علا ثروت، طالبة بلجنة السادات الإعدادية بفرشوط، وأميرة أيمن، طالبة بلجنة التجارة الثانوية بنقادة، وروان عصام طالبة بلجنة الثانوية المشتركة بمدينة قنا، ومريم محمود، طالبة بلجنة الثانوية بنات، بالإضافة إلى إصابة مراقبا وهما أشرف موريس، مراقب، وعبد الباسط أبو الوفا، وجميعهم مصابين باختناق أو ضيق بالتنفس، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.