اللجنة التوجيهية لمنتدى النقب تعقد اجتماعها الأول في البحرين

ذكر بيان صادر عن اللجنة التوجيهية لمنتدى النقب أن تعاونا أفضل بين إسرائيل والولايات المتحدة وأربع دول عربية يمكن أن يساعد في إيجاد زخم للتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء البيان عقب الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمنتدى النقب، الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة، في المنامة اليوم الإثنين.

وتشكلت اللجنة كمتابعة لقمة النقب، التي استضافتها إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، والتي جمعت كبار الدبلوماسيين من الدول الست.

وأضاف البيان أن اجتماع اليوم يظهر "الفرص المهمة التي أتاحها تحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها".

وقد وقعت الإمارات والبحرين والمغرب اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، في حين كانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب في عام 1979.

وتمثل المصالح الاقتصادية المحرك الرئيسي في هذا التقارب الإسرائيلي العربي، ومع ذلك تشعر هذه الدول بالقلق أيضاً من التهديدات الأمنية التي تشكلها إيران، العدو اللدود لإسرائيل.

ويأتي اجتماع المنامة وسط حراك دبلوماسي مكثف قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، حيث سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل توجهه إلى السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن في 15 يوليو المقبل كلا من عاهل السعودية الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما سيحضر الرئيس الأمريكي في اليوم التالي قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، والتي ستشهد أيضا حضور قادة مصر والأردن والعراق.