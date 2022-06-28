توقعات بتعهد مالي كبير في ختام قمة مجموعة السبع لمواجهة أزمة الغذاء

من المتوقع أن تختتم مجموعة الدول الصناعية السبع الغنية قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في جبال الألب البافارية اليوم الثلاثاء بتعهد مالي كبير ببذل جهود لدرء أزمة جوع تلوح في الأفق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتزم قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إصدار إعلان يلخص التقدم الذي تحقق في القمة في منتجع قصر إلماو، ومن المقرر أن يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، مضيف القمة لهذا العام، مؤتمرا صحفيا.

وتمنع الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس، شحن الحبوب من موانئ البلاد وتجعل الغذاء أكثر تكلفة على مستوى العالم، حيث حذر خبراء وجماعات إغاثة من احتمال حدوث مجاعة في أجزاء من أفريقيا. وتلقي موسكو باللوم على العقوبات الغربية في أزمة الغذاء.

وأظهر قادة مجموعة السبع إشارة إلى الوحدة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وبدا أنهم أحرزوا بعض التقدم في قضايا من بينها تقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية والإجراءات العقابية ضد روسيا ودعم المجهود الحربي الأوكراني.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتس في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) على هامش القمة.

وسيسافر جميع قادة مجموعة السبع باستثناء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مدريد بعد قمة مجموعة السبع لحضور اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون له دور فعال في تعزيز السياسات الدفاعية في أعقاب الغزو.