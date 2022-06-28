 وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار - بوابة الشروق
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وزارة البيئة التونسية تبحث دعم سبل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:34 م

بحثت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال لقاء وفد من البنك الأوروبي للاستثمار يترأسه ليونيل رابلي مدير معاملات البنك في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، بحضور مدير مكتب البنك بتونس جان ليس ريفيرلت، مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرافين.

وتمحورت الجلسة حول استعراض المشاريع والبرامج الممولة من البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجال التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يعتبر برنامجا طموحا، يمكن تكراره في مناطق أخرى.

كما تم مناقشة سبل دفع علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات جديدة على غرار التصرف في النفايات، والتأقلم مع التغيرات المناخية.


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