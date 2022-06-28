مقتل شخص فى حادث طعن بمركز إيواء لطالبي اللجوء في ألمانيا

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اعتقلت الشرطة رجلا /31 عاما/ في جنوب غرب ألمانيا، بتهمة طعنه عدة أشخاص في مركز إيواء لطالبي اللجوء.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن رجلا قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم بسكين وقع في وقت متأخر من أمس الأحد.

وافادت التقارير أن الرجل نيجيري الجنسية، وهو أيضا مقيم في مركز الايواء في بلدة كريسبرون الصغيرة المطلة على بحيرة كونستانس ، قام بطرق أبواب الغرف مساء أمس الأحد، وطعن أي شخص يقوم بفتح الباب.

وتوفى رجل سوري / 38 عاما/ على الفور. ومن بين المصابين رجل / 37 عاما/ وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين 28 و 34 عاما.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به أمام المبنى. ولم يتضح على الفور معرفة دافعه أو خلفية الجريمة.

وأكد متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الاثنين، أن الرجل هدد عدة أشخاص بسكين أو جسم مماثل في مركز الإيواء في مايو الماضي.

وأضاف المتحدث انه تم نقله آنذاك إلى عيادة نفسية، ولكنه لم يستطع معرفة تاريخ عودته للمركز.