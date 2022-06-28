منظمة إغاثة: إنقاذ 71 مهاجرا في البحر المتوسط ​​وبقاء 22 بعداد المفقودين

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، أن فريقا تابعا لها على متن سفينة جيو بيرنتس ​أنقذ 71 مهاجرا من زورق مطاطي في وسط البحر المتوسط.

ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين، بينما توفيت امرأة أثناء عملية الإنقاذ مساء الاثنين.

وجاء في تغريدة نشرها رجال الإنقاذ: "فقدت امرأتان أطفالهما، كما فقدت شابة شقيقها الصغير في البحر. وتطلب الأمر إنقاذ الأشخاص بواسطة عوامات لعدم قدرتها على التحرك".

ووصف الأشخاص الذين تم نقلهم إلى متن السفينة بأنهم "مصابون بصدمة شديدة وذهول" وأن العديد منهم في حالة "ضعيفة للغاية". وكان البعض يعاني من آثار انخفاض درجة حرارة الجسم وآخرون يعانون من حروق بسبب الوقود.

وتم إجلاء طفل ووالدته سريعا بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة مالطا لتلقي العلاج.

وأنقذت سفينة جيو بيرنتس المهاجرين قبالة الساحل الليبي، وفقا لبيانات الأقمار الاصطناعية.

ويحاول كثير من المهاجرين الوصول إلى جزيرة مالطا أو إيطاليا من شمال أفريقيا في قوارب غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان، على أمل حياة أفضل في أوروبا.

وبحسب الأمم المتحدة، لقي 850 شخصا حتفهم خلال عمليات العبور الخطيرة هذا العام. ويُعتقد أن العدد غير المسجل أعلى بكثير.