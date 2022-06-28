 الرئيس اللبناني: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 7:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 7:32 م

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تعليق له على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن على القضاء اللبناني المساءلة حيث يلزم وعليه أن يستحق استقلاله.

وأضاف عون: "على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهاناً لسلطة أخرى أو استنكافاً"، مؤكدا أنه أقسم وحيداً يمين الإخلاص للدستور والأمة وقوانينها، مشدّداً على الفصل بين السلطات وتعاونها وليس هيمنة سلطة على أخرى.

يذكر أن مقدمة الدستور اللبناني تشير إلى أن النظام اللبناني قائم على مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتوازنها وتعاونها، إلا أن هذا المبدأ يشهد خروقات عديدة في لبنان، ما يؤثر على استقلالية السلطة القضائية وأعمالها.

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