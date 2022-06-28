أسرة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي تعلن إفراج القضاء عنه

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أعلنت أسرة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي الموقوف منذ الخميس الماضي، قرار قاضي التحقيق الإفراج عنه اليوم الإثنين.

وأعلنت الأسرة في بيان مقتضب قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي، الإفراج عنه دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجرى إيقاف الجبالي، القيادي والأمين العام السابق لحزب حركة النهضة الإسلامية، في مدينة سوسة ليتم اقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، حسبما أفاد محاموه.

ويجري التحقيق مع الجبالي في شبهة غسل أموال وتلقي أموال مشبوهة ترتبط بمنظمة خيرية على صلة بأحد أصهاره. وينفي محاموه أي صلة له بالقضية.

وقد أعلن الجبالي الدخول في إضراب عن الطعام منذ قرار إيقافه ونٌقل أول أمس السبت إلى قسم الانعاش بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتتهم المعارضة ومن بينهم الحزب الأكبر حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية ويستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.