البرلمان الأوكراني يدعو الناتو لمساعدة البلاد في مجال الدفاع الصاروخي

أعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، أن أوكرانيا تعتمد على مساعدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في توفير أنظمة صواريخ أرض-جو، في انتظار رد الحلفاء القوي على الهجوم الصاروخي الروسي الأخير على مركز تسوق كريمنشوك.

وقال ستيفانتشوك، في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "نود جميعًا أن تتوقف الصواريخ والقنابل الروسية عن تدمير منازلنا المسالمة مع الإفلات من العقاب، وقتل مدنيينا".

وأوضح أنه لهذه الغاية، نحتاج إلى دفاع صاروخي مناسب.. أعتقد أن حلفاء الناتو يمكنهم وينبغي عليهم أن يمنحوا أوكرانيا على الأقل هذا الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.

وأكد رئيس البرلمان الأوكراني أنه من الضروري أن يكون لحلف الناتو "رد فعل قوي" على الهجوم الإرهابي الروسي في كريمنشوك عشية القمة.

وقال ستيفانتشوك: "هذا يمثل تحديا لحلف الناتو وأود بشدة أن يقدم الناتو ردا مناسبا على روسيا، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تدافع ليس فقط عن شعبها، ولكن كل شعوب الاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام من التدخل الروسي".