 سلطة متحف برلين تمهد الطريق لعودة قطع فنية أفريقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يونيو 2022 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

سلطة متحف برلين تمهد الطريق لعودة قطع فنية أفريقية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:34 ص

فتح معهد ثقافي ألماني بارز الطريق اليوم الاثنين لعودة عدد كبير من الأعمال الفنية، التي تم الحصول عليها خلال العصر الاستعماري لناميبيا وتنزانيا والكاميرون.

وقررت مؤسسة التراث الثقافي البروسي ومقرها برلين، والتي تدير متاحف العاصمة الألمانية، الدخول في مفاوضات مفصلة بشأن إعادة تلك القطع الفنية.
وهناك 23 قطعة موجودة حاليا في ناميبيا ستظل في تلك الدولة. وكان فريق أبحاث ناميبي يعمل في برلين منذ أوائل عام 2019، حيث قام بفحص نحو 1400 قطعة فنية تحتفظ بها المؤسسة في متاحفها.
كما تم تفويض رئيس المؤسسة، هيرمان بارزينجر، للتفاوض مع السلطات في تنزانيا بشأن عودة القطع الفنية التي استولت عليها القوات الألمانية خلال تمرد ماجي ماجي بين عامين 1905 و1907 .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك