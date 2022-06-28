الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية لتزويد كروماندل الهندية بـ100 ألف طن من حامض الفوسفوريك

وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية لتزويد شركة كروماندل الهندية بـ100 ألف طن من حامض الفوسفوريك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، قوله إن الاتفاقية تضاف إلى سجل الاتفاقيات التي تجمع الشركة مع عدد من الشركات العالمية، ما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة وحضورها في سوق الفوسفات العالمي، وجذب المزيد من الشراكات.

وأضاف أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة طويلة الأمد مع شركة كروماندل الرائدة في صناعة الأسمدة بالهند لتزويدها بحامض الفوسفوريك الذي تنتجه الشركة الهندية الأردنية للكيماويات والمملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات.

وبين أن الشركة ستتعاقد مع كروماندل الهندية لتزويدها بالفوسفات الأردني الخام وسماد الداب حتى الربع الأخير من العام الحالي، والعام المقبل.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الذنيبات ولرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبد الوهاب الرواد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا خلالها مع شركتي ديباك و(فاكت FACT) الهنديتين تزويدهما باحتياجاتهما من الفوسفات وحامض الفوسفوريك.