لجنة 6 يناير الأمريكية تقرر عقد جلسة استماع مفاجئة مع ظهور دليل جديد

دعت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول في السادس من يناير 2021 ، إلى جلسة استماع مفاجئة غدا الثلاثاء "لتقديم دليل تم الحصول عليه مؤخرا وتلقي شهادة شهود"، وفقا لبيان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجلسة التي تم تحديد موعدها بشكل مفاجئ الساعة الواحدة ظهرا ، تم الإعلان عنها اليوم الأثنين، رغم أن اللجنة قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم التوقف مؤقتا حتى الشهر المقبل .

ولم تحدد اللجنة الدليل الجديد والشهادة التي دفعتها لعقد جلسة الاستماع.

كانت اللجنة استجوبت يوم الخميس الماضي مخرج الأفلام الوثائقية البريطاني أليكس هولدر، بشأن لقطات كانت لديه للرئيس السابق دونالد ترامب بعد الانتخابات والفترة التي أدت إلى اعتداء أنصاره على الكابيتول.