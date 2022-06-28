ماكرون: روسيا لا يمكنها الفوز في أوكرانيا

استنكر الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الغارة الجوية الروسية على مركز تجاري مزدحم في أوكرانيا ووصفها بأنها "جريمة حرب جديدة" اليوم الثلاثاء، وتعهد بأن دعم الغرب لكييف لن يتراجع.

وجاءت الضربة الروسية ، التي أسفرت عن مقتل 18 شخصًا على الأقل في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد ، في الوقت الذي التقى فيه قادة مجموعة الدول السبع في أوروبا.

وفي حديثه في نهاية قمة مجموعة السبع في ألمانيا ، بدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعالج هذا القلق ، وتعهد بأن الديمقراطيات الصناعية السبع الرائدة ستدعم أوكرانيا وتحافظ على العقوبات ضد روسيا "طالما كان ذلك ضروريًا ، وبالشدة اللازمة. "

وقال: "لا يمكن لروسيا أن تفوز ولا ينبغي لها أن تفوز". ووصف هجوم يوم الاثنين على المركز التجاري بأنه "جريمة حرب جديدة".

وأضاف:" أن نكون موحّدين في مدريد وموحّدين في دعم أوكرانيا وموحّدين في حزمنا وموحّدين في الدفاع والأمن للجانب الشرقي من تحالفنا".

وأشار ماكرون إلى أنه في سياق الحرب في أوكرانيا، فإن أمن القارة الأوروبية على المحك.

كما فعلوا في هجمات أخرى ، زعمت السلطات الروسية أن مركز التسوق لم يكن الهدف.

وتحتل حرب روسيا ضد أوكرانيا محور قمة هذا الأسبوع لتحالف حلف شمال الأطلسي الغربي ، الذي كان دعمه حاسمًا لقدرة كييف على صد قوات موسكو الأكبر والأفضل تجهيزًا.

ومع ذلك ، يقول القادة الأوكرانيون إنهم بحاجة إلى أسلحة أكثر وأفضل إذا أرادوا صد روسيا ، التي تضغط بهجوم شامل في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.