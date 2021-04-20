قادة مجموعة السبع يتفقون على تأسيس نادي المناخ بحلول نهاية 2022

تضمنت مسودة نهائية للإعلان الذي سيصدر عن قمة مجموعة السبع، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القادة اتفقوا على تأسيس ما يسمى بـ"نادي المناخ"، الذي اقترحه المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بحلول نهاية عام 2022.