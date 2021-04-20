 قادة مجموعة السبع يتفقون على تأسيس نادي المناخ بحلول نهاية 2022 - بوابة الشروق
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قادة مجموعة السبع يتفقون على تأسيس نادي المناخ بحلول نهاية 2022

ألماو (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 11:31 ص

تضمنت مسودة نهائية للإعلان الذي سيصدر عن قمة مجموعة السبع، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القادة اتفقوا على تأسيس ما يسمى بـ"نادي المناخ"، الذي اقترحه المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بحلول نهاية عام 2022.


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