قادة مجموعة السبع يتفقون على تأسيس نادي المناخ بحلول نهاية 2022

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تضمنت مسودة نهائية للإعلان الذي سيصدر عن قمة مجموعة السبع، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القادة اتفقوا على تأسيس ما يسمى بـ"نادي المناخ"، الذي اقترحه المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بحلول نهاية عام 2022.