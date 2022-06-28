هجوم مسلح على معرض للفنون في مدينة ماستريخت الهولندية

أفادت مصادر أمنية وإعلامية محلية بمدينة ماستريخت بجنوب هولندا، بأن عصابة من أربعة أفراد شنت هجوما مسلحا على معرض للفنون بالمدينة اليوم الثلاثاء، وقاموا بتحطيم صناديق عرض مجوهرات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن المسلحين الأربعة كان بحوزتهم سلاح ناري واحد على الأقل وفأس، وحاولوا فتح صناديق العرض. وجرى تداول صور للصناديق المهشمة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمكن المهاجمون من الفرار. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد تمكنوا من السطو على أي من المعروضات. وهرعت الشرطة إلى الموقع وبدأت في البحث عن الجناة.

ويعد المعرض الأوروبي للفنون الجميلة (تيفاف) واحدا من أكبر المعارض من نوعه في العالم. وتم افتتاح فعاليات هذا العام الجمعة الماضية، على أن تستمر حتى بعد غد الخميس. وعاود المعرض فتح أبوابه للجمهور، بعد عامين من الإغلاق بسبب الجائحة.