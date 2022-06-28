سفير مصر لدى البحرين: زيارة الرئيس السيسي للمنامة عزيزة ومقدرة

قال السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنامة "عزيزة ومقدرة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لا سيّما في أعقاب الزيارة الأخير لملك البحرين حمد بن عيسى إلى مصر، وما أعقبها من لقاءات تشاورية بين الرئيس السيسي وقيادات دول عربية أخرى.



وأشار إلى أن مصر والبحرين تجمعهما علاقات شديدة التميز، وتقوم على التقارب في الرؤى تجاه مختلف التحديات والمواقف.



وأكّد أنه من الأهمية بمكان استئناف التشاور بين البلدين في هذه الآونة لا سيما أن تسبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.



ووصل الرئيس السيسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المنامة، في زيارة رسمية لمملكة البحرين تستغرق يومين، ضمن جولته الخليجية التي استهلها بزيارة سلطنة عمان.