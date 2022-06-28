تراجع أرباح نايك الأمريكية للملابس الرياضية خلال الربع الأخير

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أعلنت شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأمريكية نايك مساء الاثنين تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها خلال الربع الأخير المنتهي في 31 أيار/مايو الماضي بلغت 4ر1 مليار دولار بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2ر12 مليار دولار بانخفاض نسبته 1% سنويا.

كان المحللون يتوقعون تراجعا أكبر في نتائج الشركة بشكل عام، وهو ما يعني أن النتائج فاقت التوقعات.

وتراجعت مبيعات الشركة في الصين إحدى أهم اسواقها الخارجية بنسبة 20% سنويا وهو ما يشير إلى استمرار معاناة الشركة الأمريكية في هذه السوق.

وتضررت نتائج نايك في الصين من اضطراب الإنتاج خلال الشهور الماضية بسبب غلق المصانع وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما عانت الشركة من اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة العالمية بشكل عام.