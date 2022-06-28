 روسيا تؤكد شن هجوم على مدينة كريمينشوك.. وتنفي استهداف مركز تسوق - بوابة الشروق
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روسيا تؤكد شن هجوم على مدينة كريمينشوك.. وتنفي استهداف مركز تسوق

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 1:02 م

أكد الجيش الروسي وقوع هجوم في مدينة كريمينشوك، لكن في نفس الوقت نفى استهداف مركز التسوق الذي اندلعت النيران فيه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه تم شن هجوم جوي على قاعات يتم فيها تخزين الأسلحة والذخائر التي وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت أن تفجير الذخيرة تسبب عندئذ في اندلاع "حريق في مركز تسوق لم يعد يعمل".

وتحدثت أوكرانيا من ناحية أخرى عن هجوم بصاروخ على مركز تسوق، واتهمت روسيا بأنها المسؤولة عن الهجوم. ووفقا لأحدث المعلومات الصادرة عن السلطات الأوكرانية، فإن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون.

وقالت السلطات صباح اليوم إن 36 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، مضيفة أن الدمار لحق بأجزاء كبيرة من المبنى.


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