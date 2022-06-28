شولتس: مجموعة السبع ستسرع توسيع مصادر الطاقة المتجددة وحماية المناخ

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، هدف مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الخاص بتقليل الاعتماد على النفط والغاز القادمين من روسيا وتسريع توسيع مصادر الطاقة المتجددة وحماية المناخ.

جاء ذلك بعد اختتام قمة المجموعة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام، في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "كلنا متفقون على الموضع الذي يكمن فيه المستقبل، وهو تحديدا ليس مع الغاز".

وأعرب شولتس عن سعادته بدعم شركاء بلاده في المجموعة لفكرته الخاصة بإنشاء ناد دولي للمناخ، وقال: "نحن متفقون على أننا بحاجة إلى المزيد من السعي والمزيد من الطموح من أجل تحقيق أهدافنا الخاصة بالمناخ".

وأشار إلى أن نادي المناخ سيسهم في ذلك، وقال إن النادي لا ينبغي أن يقتصر على مجموعة السبع بل ينبغي أن يضم دولا أخرى.

وأوضح أن المسألة تتعلق بأن نجعل من الممكن الجمع بين طرق مختلفة تهدف لتحقيق أهداف لها نفس القدر من الطموح، مضيفا أن من المعروف أن هناك مواقف مختلفة على سبيل المثال من الشكل المحدد لإنتاج الطاقة في المستقبل أو بشأن مسائل التسعير.

وأردف شولتس أن الأمر يتعلق أيضا بالجمع بين السياسات المختلفة بشدة بحيث يعمل الاقتصاد بحلول منتصف القرن بشكل محايد كربونيا وبحيث يمكن خلق مستقبل أفضل للكوكب "ولنا أيضا".