 قانون جديد لتحديد بطل الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يونيو 2022 8:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

قانون جديد لتحديد بطل الدوري الإيطالي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:38 م

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إجراء بعض التغييرات في قواعد تحديد بطل مسابقة الدوري الإيطالي، في حال تعادل فريقين بالنقاط في الصدارة.

وكانت اللائحة القديمة لمسابقة الدوري الإيطالي "سيريا آي"، تنص على حسم لقب الدوري بـ نتائج المواجهات المباشرة، في حال تعادل فريقين بالنقاط.

ووفقًا لـ شبكة "Bein Sports" القطرية، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر إجراء بعض التغديلات في لائحة المسابقة، ابتداء من الموسم القادم.

وأوضحت الشبكة القطرية أن سيتم إجراء مباراة فاصلة لتحديد هوية بطل الدوري الإيطالي في المواسم المقبلة، في حال تعادل فريقين بالنقاط في الصدارة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك