استهداف شركات ومكاتب ليتوانية بوابل من الهجمات السيبرانية

ذكر مسؤولون أن عدة شركات ومكاتب حكومية في ليتوانيا تعرضت لوابل من الهجمات السيبرانية، اليوم الاثنين، والتي تأتي في وقت يحتدم فيه التوتر بين فيلنيوس وموسكو وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب المركز الوطني للأمن السيبراني في ليتوانيا ، تم التصدي لأكبر الهجمات، لكنه حذر من احتمال القيام بمحاولات أخرى.

وقال المركز ، دون أن يذكر أي تفاصيل عن من هو المسؤول عن ذلك السيل من الهجمات ، "من المرجح للغاية أن هجمات مماثلة أو أشد درجة سوف تستمر في الأيام القادمة ، وخاصة ضد قطاعات النقل والطاقة و المالية".

كانت مجموعة القراصنة كيلنت هددت في وقت سابق بشن هجمات بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع إلى جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق، وذلك عبر تطبيق تيليجرام.

وزادت حدة التوتر بين موسكو وفيلنيوس بعد أن منعت ليتوانيا نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر أراضيها إلى جيب كالينينجراد ،المدرجة على قائمة العقوبات الغربية.

يذكر أن الدول الغربية والحلفاء فرضوا عدة حزم من العقوبات على روسيا ويواصلون البحث عن سبل تكفل وقف حرب موسكو على أوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها الخامس.