التنمية الإفريقي يوافق على تدشين مؤسسة تدعم تحول صناعة الدواء في القارة

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، اليوم الاثنين، على تأسيس وتمويل معهد لتقنيات الدواء، لدعم الصناعات الدوائية في القارة، وتحولها.

والمؤسسة الجديدة من شأنها أن تعزز بشكل كبير من قدرة أفريقيا على الوصول إلى التكنولوجيات التي تدعم تصنيع الأدوية واللقاحات، وغيرها من المنتجات الصيدلانية، وفق بيان من البنك.

وقال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، الدكتور أكينوومي أديسينا: "إن هذا تطور كبير لأفريقيا. يجب أن يكون لدى أفريقيا نظام دفاع صحي، والذي يجب أن يشمل 3 مجالات رئيسية هي: تجديد صناعة الأدوية في أفريقيا، وبناء قدرة تصنيع اللقاحات في أفريقيا، وبناء البنية التحتية للرعاية الصحية الجيدة في أفريقيا".

وخلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في فبراير 2022، دعا قادة القارة بنك التنمية الأفريقي لتسهيل إنشاء مؤسسة التكنولوجيا الصيدلانية الإفريقية.

وقال أديسينا، الذي قدم قضية المؤسسة إلى الاتحاد الإفريقي: "لم يعد بإمكان إفريقيا الاستعانة بمصادر خارجية لتأمين الرعاية الصحية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لصالح الآخرين".

وبهذه المبادرة الجريئة يكون مصرف التنمية الأفريقي قد أوفى بذلك الالتزام.