أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن زيادة حصتها في الدار العقارية المتخصصة في مجال تطوير وإدارة العقارات بالإمارات، لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية وتعزز مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في الشركة.

وبموجب هذه الصفقة رفعت ألفا ظبي القابضة حصتها في الدار العقارية ومن ثم تمثيلها الحالي على مستوى مجلس الإدارة.

وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لـ"ألفا ظبي" حيث سيتم دمج بياناتها المالية بالكامل مع الشركة القابضة طبقاً للمعايير المحاسبية، وهو ما سينعكس في النتائج المالية لشركة ألفا ظبي اعتبارا من الربع الثاني 2022 فصاعدا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاءت زيادة ألفا ظبي لحصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقا أسهما في الدار العقارية، حيث حصلت في هذا الصدد على تنازل وفقا للإجراءات التنظيمية.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "واثقون بأن شركة الدار تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.. وستواصل ألفا ظبي باعتبارها مساهماً استراتيجياً على الأجل الطويل دعمها لفريق إدارة الدار أثناء القيام بدوره في ترجمة مستهدفات خطة النمو التحولّي للشركة".

وتواصل شركة الدار العقارية تسجيل أداء مالي استثنائي وتحقيق عائدات قوية للمساهمين، مدفوعة بقاعدة أصولها المتنوعة وآفاق الفرص.