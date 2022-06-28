الأردن: مقتل 11 شخصا وإصابة المئات في تسرب لغاز الكلور في ميناء العقبة

وقال نائب مدير ميناء العقبة لقناة المملكة المحلية، إن "حبلا حديديا" يحمل الصهريج "انكسر" أثناء تحميلها على متن سفينة.

وشوهد أشخاص يهربون فور انتشار سحابة غاز أصفر عبر الرصيف وعلى سطح السفينة، التي كانت في طريقها لنقل شحنة الغاز إلى دولة جيبوتي.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن 199 من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات محلية لتعرضهم للمواد الكيميائية. وبحسب ما ورد فإن بعضهم في حالة حرجة.

والكلور مادة كيميائية تستخدم في الصناعة ومنتجات التنظيف المنزلية. إنه غاز أصفر - أخضر في درجة حرارة وضغط عاديين، ولكن عادة ما يتم ضغطه وتبريده للتخزين والشحن.

عندما يتم استنشاق الكلور أو ابتلاعه أو ملامسته للجلد، فإنه يتفاعل مع الماء لإنتاج الأحماض التي تدمر الخلايا في الجسم. يؤدي استنشاق مستويات عالية من الكلور إلى تراكم السوائل في الرئتين، وهي حالة مهددة للحياة تُعرف باسم الوذمه الرئوية.

ونُصح سكان مدينة العقبة، التي تبعد 16 كيلومترا شمال الميناء، بالبقاء في الداخل وإغلاق النوافذ والأبواب بعد التسريب.

وأفادت وكالة فرانس برس أنه تم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة، الذي يبعد 7 كيلومترات فقط وهو وجهة سياحية شهيرة، كإجراء احترازي.