أفغانستان والصين تعتزمان إطلاق رحلات طيران مباشرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، أن أفغانستان والصين تعتزمان إطلاق رحلات طيران جوية مباشرة بين البلدين قريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بلخي القول، عبر رسائل نصية، إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.

وأضاف بلخي أن الرحلات الجوية ستنقل ركاب وبضائع تجارية.

كما وافقت الصين على استئناف إصدار التأشيرات للتجار والطلاب الأفغان.

وذكر بلخي أن متقي رحب بسياسة الصين "الإيجابية" تجاه أفغانستان، وشدد على أهمية تصدير الفواكه الجافة إلى الصين.

تجدر الإشارة إلى أن طالبان تسعى لأن تستثمر الصين في قطاع تعدين الموارد المعدنية في أفغانستان، والذي يقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار.