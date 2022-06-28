مقتل 49 سجينا بسبب أعمال شغب داخل سجن في كولومبيا

قال رئيس مصلحة السجون الوطنية الكولومبية، اليوم الثلاثاء، إن 49 نزيلا لقوا حتفهم خلال أعمال شغب وقعت ليلًا، في أحد سجون مدينة تولوا، بجنوب غرب كولومبيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الثلاثاء، وصف رئيس المصلحة الجنرال تيتو كاستيلانوس، في تصريحات لراديو «كاراكول» المحلي، الواقعة بأنها مأساوية وكارثية، مشيرًا إلى إصابة 30 شخصًا.

وقالت الدولة الواقعة في منطقة الأنديز، إنها ستطلق سراح آلاف السجناء وسط وباء فيروس كورونا في عام 2020، بعد أن قام النزلاء بأعمال شغب، احتجاجًا على الازدحام ونقص الخدمات.