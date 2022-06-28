لوفتهانزا تعتذر عن فوضى الرحلات دون توقع تحسن الوضع قريبا

أعربت إدارة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا إيه.جي"، عن أسفها للاضطرابات وعمليات الإلغاء تسببت في إرباك قطاع الطيران العالمي، وحذرت من أن الوضع لن يتحسن في المستقبل القريب، حيث تسعى شركات الطيران والمطارات جاهدة لإعادة العمليات بعد الركود المرتبط خلال فترة الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه في رسالة للعملاء، حددت أكبر مجموعة طيران في أوروبا أسباب الفوضى، بداية من نقص الموظفين إلى الحرب في أوكرانيا.

وقالت الشركة إن قطاع الطيران العالمي يستنفد أقصى موارد متاحة، ما يخيب آمال جهود شركات الطيران لتعويض الخسائر بعد أن حطم وباء كورونا عقودا من الازدهار في قطاع السفر.

وقالت لوفتهانزا في بيان: "لا يسعنا إلا أن نعتذر لكم عن هذا.. في الأسابيع المقبلة، وسط استمرار زيادة أعداد المسافرين، سواء بغرض الترفيه أو العمل، ليس من المرجح أن يتحسن الوضع على المدى القصير".

وألغت لوفتهانزا إجمالي 3100 رحلة طيران بعد موجة من الإصابات بفيروس كورونا أدت إلى تفاقم نقص الموظفين، ما زاد من فوضى السفر في أوروبا مع بدء فترة العطلة الصيفية المهمة.

وبعد تسريح آلاف الموظفين خلال فترة الوباء، تعاني شركات الطيران والعمليات الأرضية في المطارات من أجل مواجهة الطلب المتزايد على السفر.