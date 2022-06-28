المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة عمل للشباب السيدات تحت عنوان «فن المكرمية»

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل للشباب السيدات تحت عنوان «فن المكرمية» وركزت الورشة على أعمال خيوط المكرمية.

وقدمت الورشة الفنانة آيات على مصممة كورشيه ومكرمية هدفت الورشة إلى تعليم المشتركين بمبادئ المكرمية وكيفية ابتكار أفكار وتصميمات جديدة من خلال حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية.

وأوضحت اعزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف، أن المكرمية هى احدى الفنون التشكيلية او ما يعرف بفن الدانتيلا العربي التي تعتمد على استخدام العقدة لإنشاء اشكال مختلفة بنمط هندسي متكرر مما يضفي عليها مظهرًا جماليًا، في حين يرجع البعض ان فن المكرمية هو أحد فنون النسيج التي لها جذور عربية حيث لقى انتشارا في القرن الثالث عشر.

وفى سياق متصل أوصى الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بضرورة تكثيف النشاط الفكري والثقافي والفنى وتفعيل المشروعات التراثية والبرامج الإبداعية التى أصبحت روافد مهمة لبناء الإنسان، بالإضافة إلى دعم و اكتشاف الموهوبين والنابغين وتطوير المجتمع.

وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إلى أهمية إقامة أنشطة تربوية بشكل جذاب ومبتكر سواء كانت تعبر عن الثقافة والموروث المصرى أو تفتح المجال للتعرف على ثقافات وفنون الشعوب الأخرى وأضافت فيروز أن المتحف يواجه تحديا حقيقيا فى تلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور بكافة الأعمار بشكل منتظم .