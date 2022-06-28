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الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها الموسمية إلى جنوب إسبانيا

الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 3:03 م

أعادت الخطوط الجوية السعودية، إطلاق رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بمدينة "ملقا" جنوب إسبانيا، حيث تسيّر رحلات أسبوعية من كلٍ من الرياض وجدة إلى هذه الوجهة السياحية المميزة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، احتفت "السعودية" باستئناف التشغيل إلى ملقا في مطار الملك خالد الدولي بحضور سفير إسبانيا لدى المملكة خورخي هيفيا سييرا، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي.

وستُسيّر "السعودية" رحلتين موسميتين أسبوعيا من كل من الرياض وجدة، إلى مطار ملقا الدولي (AGP)، حيث خصصت طائرتها من طراز بوينج 787 دريملاينر لتشغيل الرحلات إلى ملقا، والتي توفر 24 مقعدًا في درجة الأعمال، و274 مقعدًا في درجة الضيافة.


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