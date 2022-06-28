جنايات المنيا: الإعدام لقاتل زوجة أخيه والسجن المؤبد للحماة والسلفة لاشتراكهما في الجريمة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة، وشعبان مغربي محمد، وسامح أحمد حسين، بحضور إبراهيم جمال حمزة وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى، بمعاقبة المتهم "رمضان م." بالإعدام شنقا، وزوجته "غادة ن." ووالدته "نادية م." بالسجن المؤبد، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثاني من شهر أغسطس 2019، عندما قام المتهمون بقتل المجنى عليها "حجازية ج."، عمدا بالسم مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم الأول شقيق زوجها بشل حركتها، بينما قامت المتهمة الثانية "زوجته" بإجبارها على تناول قرص فوسفيد الألومنيوم (قرص الغلة) والضغط على فمها وعقرها بوجهها لإجبارها على تناوله، فيما قامت المتهمة الثالثة "حماتها" بالتعدي عليها بالضرب، وإحكام تقييد حركتها قاصدين من ذلك قتلها.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1149/2019 جنايات مركز أبوقرقاص والمقيدة برقم 26/22021 كلى جنايات جنوب المنيا، حيث تلقي اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن إخطارا من العقيد محمد صبري مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بقيام "زينب ط." 55 سنة، ربة منزل مقيمة منسافيس، بتحرير محضر تتهم فيه كل من "رمضان م." 28 سنة، عامل، وزوجته "غادة ن." 20 سنة، ربة منزل، ووالدته "نادية م." 53 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمون منسافيس، بقتل ابنتها "حجازية ج."؛ بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

وأكدت التحريات الأولية للمقدم هشام عسقلانى رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، التى أشرف عليها العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا، صحة الواقعة، وأن سبب ارتكابهم الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، فالمتهمة الثالثة اتفقت مع ابنها وزوجته للتخلص من المجنى عليها؛ لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابات المجنى عليها المشاهدة بالرأس من مقدمة الجبهة والوجنة اليسرى والكاحل الأيسر، "حيوية ذات طبيعة احتكاكية"، وذكر أن سبب الوفاة يعزى لتناول مادة سامة، وهى مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم، وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية.

تمكن الرائد علاء الأمير، والنقباء إسلام زين ومحمد إسماعيل وأحمد حمدان، من نصب عدة أكمنة متحركة وثابتة برئاسة الدكتور اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط المتهمين، فأمر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.